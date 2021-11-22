Президент Израиля встретился с Абрамовичем и оценил борьбу «Челси» с антисемитизмом

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил домашний стадион «Челси» «Стэмфорд Бридж», на котором прошла выставка 49 Flames, посвящённая еврейским спортсменам, убитым во время Холокоста.
На выставке Герцог встретился с президентом «аристократов» Романом Абрамовичем. Президент Израиля отметил вклад «Челси» в борьбу с антисемитизмом.
Фотографии с выставки 49 Flames доступны в «твиттере» президента Израиля Ицхака Герцога.
«Прекрасная кампания «Челси» #SayNoToAntisemitism — яркий пример того, как спорт может быть силой добра и толерантности», — написал в «Твиттере» Герцог.
Напомним, в октябре Роман Абрамович впервые с 2018 года оказался в Великобритании. Три года назад у него возникли проблемы с визой.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси»:
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