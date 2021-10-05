Владелец «Челси» Роман Абрамович впервые за три года оказался в Великобритании

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович в данный момент находится в Лондоне, сообщает Daily Mail с ссылкой на пресс-службу клуба.

По сообщениям источника, бизнесмен может впервые за три года посетить тренировочную базу клуба в Кобхэме и стадион «Стэмфорд Бридж».

Абрамович приехал в Лондон, чтобы навестить родственников. Это первый визит бизнесмена в Великобританию с 2018 года, когда у него возникли проблемы с визой. Он приехал как гражданин Израиля, поэтому ему не была нужна виза.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.