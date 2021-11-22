Оглашены претенденты на премию The Best лучшему игроку 2021 года

ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира.

В список вошли форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, хавбеки «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из «Баварии» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Обладателя премии определят по итогам голосования, которое пройдёт с 22 ноября по 10 декабря 2021. Церемония вручения состоится 17 января 2022 года.

В прошлом году лучшим игроком мира по версии ФИФА стал Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).