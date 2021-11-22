Оглашены претенденты на премию The Best лучшему игроку 2021 года

ФИФА опубликовала список футболистов, претендующих на премию The Best по итогам 2021 года. Награда вручается лучшему игроку мира.
В список вошли форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд, хавбеки «Челси» Жоржиньо и Н'Голо Канте, Роберт Левандовски из «Баварии» и Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Обладателя премии определят по итогам голосования, которое пройдёт с 22 ноября по 10 декабря 2021. Церемония вручения состоится 17 января 2022 года.
В прошлом году лучшим игроком мира по версии ФИФА стал Роберт Левандовски. По итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).
- 22 ноября 2021
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:18
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:39
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:21
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:35
-
19:31
-
18:59
-
18:36
-
18:31
-
18:27
-
18:24
-
18:16
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:24