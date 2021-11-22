Полузащитник «Мальмё» — о матче с «Зенитом»: у нас есть шансы одержать первую победу в ЛЧ

Полузащитник «Мальмё» Сёрен Риекс заявил, что шведский клуб рассматривает матч с «Зенитом» как отличную возможность добыть первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«У нас есть план на матч, которому мы будем следовать. Хорошая подготовка и фантастическая поддержка на трибунах — завтра у нас есть хорошие шансы одержать первую победу в группе Лиги чемпионов. Но нельзя сказать, что этот матч легче любого другого. Мы встречаемся с командой, в которой есть несколько индивидуально сильных игроков, поэтому от нас потребуется много. Как команда, разумеется, мы хотим участвовать и бороться за очки в каждом матче. Но также мы должны признать, что попали в очень сложную группу. Несмотря на это, «Мальмё» идёт хорошо и хочет выполнить поставленную перед собой задачу.

Прошлый матч с «Зенитом»? Мы очень хорошо начали матч. Об этом легко забыть, глядя на итоговый результат. Но мы, конечно, ещё раз посмотрели запись игры, проанализировали и увидели, что у нас есть шансы доставить «Зениту» проблемы. Речь идёт о стопроцентном выполнении плана на 90 минут. На этом уровне он крайне важен для достижения результата. Мы видим хорошую возможность для победы, именно на этом и сосредоточимся», — приводит слова Риекса официальный сайт «Мальмё».

Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте.