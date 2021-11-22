М. Кержаков: «Мальмё» опасен на стандартах. Это главная фишка всех скандинавских команд

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

«Что позволило добиться победы в первом матче с «Мальмё»? Слаженные командные действия и высокий прессинг сказались на результате. Если касаться удаления, то это тоже наша заслуга, мы очень активно и высоко играли. Счёт закономерен.



«Мальмё» ещё не забивал в этой ЛЧ? Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжилась и не нарушилась завтра. Будем внимательно следить за атакующими игроками.



Я думаю, у всех скандинавских команд стандартные положения — главная фишка. Ребята довольно высокорослые. Мы разберём всё это. Думаю, одна из главных опасностей будет исходить из стандартов. Их главное оружие — сплочённость», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) — на последнем, четвёртом месте.