Серхио Рамос может дебютировать за «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может дебютировать за клуб в матче пятого тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает Lequipe.

По данным источника, футболист впервые попадёт в заявку клуба. Также сообщается, что форвард Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку в понедельник, должен принять участие в матче.

Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.

Матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» состоится 24 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад», начало – 23:00 мск.

После четырёх туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Манчестер Сити», в свою очередь, лидирует в турнирной таблице, набрав 8 очков.