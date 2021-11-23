Главный тренер «Бенфики»: в матче с «Барселоной» не будем отказываться от нашей идеи

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. В матче второго тура «Бенфика» разгромила «Барселону» со счётом 3:0.
«Без сомнения, будет труднее, чем в первом матче, но давайте не будем отказываться от нашей идеи, которая была в домашнем матче. Качество «Барселоны» может легко оказать давление на игрока с мячом, но давайте попробуем. Мы знаем, когда нам нужно поддавливать больше, а когда меньше », — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.
Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится 23 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
После четырёх матчей «Барселона» располагается на 2-м месте в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов с 6 очками в активе. «Бенфика» (4) – на 3-м месте.
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