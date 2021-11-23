Бруну Фернандеш обратился к уволенному из «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал отставку Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Как я уже говорил, мы все виноваты в этой ситуации. Учитывая всё, что вы для меня сделали, моей благодарности никогда не будет достаточно. Но я очень благодарен за вашу веру в меня и за шанс представлять этот клуб. Желаю вам и вашей семье всего лучшего», — написал Фернандеш.

Пост доступен в «инстаграме» Бруну Фернандеша.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видео гола Бруну Фернандеша в матче с «Ньюкасл Юнайтед»

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