Месси назвал главных фаворитов нынешней Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Все говорят, что «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов. Я не буду отрицать, что на бумаге мы являемся одним из главных претендентов на триумф. Но нам ещё предстоит развиваться, чтобы стать по-настоящему сильной командой. «ПСЖ» нужно сыграться и стать командой. У нас есть большие игроки для осуществления этой цели.

Но «ПСЖ» не единственный фаворит Лиги чемпионов. Есть и другие большие команды, претендующие на победу. Лига чемпионов – очень сложный турнир, это делает его особенным. В нём играют лучшие команды. Да, мы – фавориты, но не единственные.

Сейчас очень хорош «Ливерпуль». Он снова стал тем «Ливерпулем», который когда-то выигрывал Лигу чемпионов. Также есть «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Атлетико». Есть много команд, которые способны побороться за нынешнюю Лигу чемпионов», — приводит слова Месси Marca.