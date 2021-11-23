Месси: сейчас есть команды лучше, чем «Барселона»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался на тему конкурентоспособности испанских клубов в еврокубках. Ранее аргентинец выступал в составе каталонской «Барселоны».
«Испанские команды на евроарене? «Реал» всегда конкурентоспособен. То же самое могу сказать про «Атлетико», они всегда сражаются в Европе. Это два очень сложных соперника. Они оба имеют много еврокубкового опыта и знают, как играть в них.
«Барселона» переживает этап реконструкции. В команде много молодых игроков. На сегодняшний день есть команды лучше, чем «Барселона». Сегодня они производят не лучшее впечатление, но это не значит, что они не смогут бороться за еврокубки в будущем. Тем более не забывайте о назначении Хави, которое обновило задачи команды. «Барселона» может продолжать расти и сражаться на международной арене», — приводит слова Месси Marca.
Видеообзор матча «Барселона» — «Эспаньол»
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