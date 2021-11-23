Защитник «Наполи» — о матче со «Спартаком»: будет холодно, но мы привыкнем к климату

Защитник «Наполи» Жуан Жесус высказался о предстоящем матче Лиги Европы со «Спартаком». Игра пройдёт завтра, 24 ноября.
«Завтра мы будем играть на победу. Знаем, что будет холодно, но мы привыкнем к климату. У нас отсутствуют некоторые футболисты, но те, кто выйдут на поле, будут готовы. У «Наполи» конкурентоспособный состав.
Мы хотим правильно отреагировать после матча на «Сан-Сиро» («Наполи» проиграл «Интеру» — Прим. «Чемпионата») и квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. Мы знаем, что можем показать, завтра нам нужно провести качественный матч.
У нас сильная группа игроков, мы можем быть конкурентоспособными как в Италии, так и в Европе. Мы хотим добиться прогресса на международной арене», — приводит слова бразильца официальный сайт «Наполи».
- 23 ноября 2021
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