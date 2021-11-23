Спаллетти: «Наполи» хочет решить вопрос выхода из группы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче Лиги Европы со «Спартаком».

«Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые мы ставим перед собой. Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы. Мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену.

Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас. Что касается Мертенса, это отличный игрок, которого мы имеем в составе, который готов нам помочь», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.