Спаллетти: «Наполи» хочет решить вопрос выхода из группы в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о предстоящем матче Лиги Европы со «Спартаком».
«Сложности помогают стать лучше, достигать высоких целей, которые мы ставим перед собой. Мы побеждали, но знали, что будут и поражения, и травмы. Мы должны справляться с этой ситуацией все вместе. У нас есть игроки, готовые выйти на замену.
Мы не хотим откладывать вопрос квалификации на следующий тур, хотим решить его прямо сейчас. Что касается Мертенса, это отличный игрок, которого мы имеем в составе, который готов нам помочь», — передаёт слова Спаллетти корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.
- 23 ноября 2021
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