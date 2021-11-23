Терри — о матче «Челси» — «Ювентус» в ЛЧ: синие победят со счётом 2:0

Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о предстоящем матче синих с «Ювентусом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Челси» лучше «Юве», но и Англия была сильнее Италии на чемпионате Европы…



Бонуччи и Кьеллини — лучшие игроки своего поколения, два топ-футболиста. Я сам изучал их игру, всегда смотрел на итальянцев. Всё началось с Барези и Мальдини. Паоло – легенда, человек, которому всё легко давалось.



Сегодня «Челси» победит со счётом 2:0, потому что клуб в порядке и не испытывает проблем после того, когда они проиграли в Турине», — цитирует Терри TuttoJuve.



Матч «Челси» — «Ювентус» состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.