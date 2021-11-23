«Барселона» и «Бенфика» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Бенфики» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Араухо, Ф. де Йонг, Бускетс, Гонсалес, Гави, Депай, Демир.
Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Дест, Гарсия, Мингеса, Юмтити, Коутиньо, Пуч, Дембеле, Л. де Йонг.
«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жилберто, Мариу, Вайгль, Силва, Эвертон, Яремчук.
Запасные: Лейте, Свилар, Феррейра, Морато, Фернандеш, Пицци, Лацаро, Мейте, Таарабт, Нуньес, Рамуш, Сеферович.
Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавляет Сергей Карасёв. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери – Кирилл Левников.
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