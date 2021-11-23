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«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Челси» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Челси» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ювентуса» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ювентус».

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Чилуэлл, Джеймс, Чалоба, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.

Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Баркли, Лофтус-Чик, Маунт, Ньигес, Лукаку, Вернер.

«Ювентус»: Щенсны, Сандро, де Лигт, Бонуччи, Куадрадо, Маккенни, Бентанкур, Локателли, Рабьо, Мората, Кьеза.

Запасные: Перин, Пинсольо, Винтер, Ругани, Кулушевски, Артур, Дибала, Кин.

Встречу обслужит сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему будут помогать ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.

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