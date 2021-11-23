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«Бавария» обыграла киевское «Динамо»

«Бавария» обыграла киевское «Динамо»
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Счёт в матче после удара через себя на 14-й минуте открыл форвард «Баварии» Роберт Левандовски. На 42-й минуте Кингсли Коман укрепил преимущество гостей. Полузащитник киевлян Денис Гармаш на 70-й минуте забил последний гол, установив итоговый счёт в матче – 2:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все игры. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 20:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Левандовски – 14'   0:2 Коман – 42'   1:2 Гармаш – 70'
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