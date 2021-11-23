Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду забил 799 голов за карьеру

Криштиану Роналду забил 799 голов за карьеру
Комментарии

В игре с «Вильярреалом» португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 799-й гол в карьере.

У португальского футболиста 5 голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус», 128 – за «Манчестер Юнайтед» и 115 за сборную страны.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. В составе «Реала» нападающий дважды становился чемпионом Испании и 4 раза – обладателем Лиги чемпионов. В «Ювентусе» форвард завоевал 2 чемпионства Италии, один раз стал обладателем национального кубка и дважды выигрывал с командой в Суперкубке Страны. В составе «Спортинга» он выиграл Суперкубок Португалии.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Санчо и Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021