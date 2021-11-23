Криштиану Роналду забил 799 голов за карьеру

В игре с «Вильярреалом» португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 799-й гол в карьере.

У португальского футболиста 5 голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус», 128 – за «Манчестер Юнайтед» и 115 за сборную страны.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. В составе «Реала» нападающий дважды становился чемпионом Испании и 4 раза – обладателем Лиги чемпионов. В «Ювентусе» форвард завоевал 2 чемпионства Италии, один раз стал обладателем национального кубка и дважды выигрывал с командой в Суперкубке Страны. В составе «Спортинга» он выиграл Суперкубок Португалии.