«Мальмё» — «Зенит»: Ракицкий сравнял счёт с пенальти в добавленное время
Поделиться
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сравняв счёт в матче в компенсированное время — 1:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит».
Игру обслуживает бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистируют ему Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR отвечают португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40
-
01:34
-
01:29
-
01:26
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:48
-
00:38
-
00:32
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
- 23 ноября 2021
-
23:52
-
23:48
-
23:45
-
23:30
-
23:26
Партнерский контент