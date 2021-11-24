«Мальмё» — «Зенит»: Ракицкий сравнял счёт с пенальти в добавленное время

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий забил пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сравняв счёт в матче в компенсированное время — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит».

Игру обслуживает бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистируют ему Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR отвечают португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).