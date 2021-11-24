Семак: дадим ли кому-то втык после матча с «Мальмё»? Уже дали

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о разговоре в раздевалке со своими подопечными по завершении встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).

«Я уже был в раздевалке. Естественно, в перерыве поговорили по поводу первого тайма. А по второму тайму поздравил за самоотдачу, за выход в евровесну, за желание и бойцовские качества, которые они абсолютно все проявили. Мы и до игры говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать. Дадим ли кому-то втык? Дадим. Уже дали», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, после пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).