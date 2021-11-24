Семак высказался о 16-матчевой серии «Зенита» без побед в гостевых матчах ЛЧ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение о 16-матчевой серии сине-бело-голубых без побед в гостевых матчах Лиги чемпионов УЕФА после завершения встречи 5-го тура групповой стадии с «Мальмё» (1:1).

«6 матчей без побед в гостях в Лиге чемпионов. Почему это происходит? Мы вообще нечасто побеждаем. В этом розыгрыше победили однажды и дома. Серия для нас неприятная. Значит, недостойны победы.

Был ли «Зенит» готов психологически к этой игре? Нам и в чемпионате России в выездных матчах приходится непросто. Глобально работать под давлением – тоже мастерство, и к нему надо стремиться. Молодые игроки не всегда могут с этим справиться, это одна из причин наших неудачных матчей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.