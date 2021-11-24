Роналду снова в огне, у Санчо дебютный гол – в видеообзоре матча «Вильярреала» с «МЮ»

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу англичан.
Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»:
Команды выступают в группе F. Клуб из Англии возглавил турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 5 матчах турнира набрали 10 очков. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Команда из Испании в 5 играх турнира набрали 7 очков.
Таким образом, «МЮ» обеспечил себе путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».
- 24 ноября 2021
-
06:23
-
05:30
-
04:55
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:27
-
03:18
-
03:02
-
02:54
-
02:43
-
02:38
-
02:35
-
02:30
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40
-
01:34
-
01:29
-
01:26
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
01:00