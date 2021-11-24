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Роналду снова в огне, у Санчо дебютный гол – в видеообзоре матча «Вильярреала» с «МЮ»

Роналду снова в огне, у Санчо дебютный гол – в видеообзоре матча «Вильярреала» с «МЮ»
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу англичан.

Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором матча «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»:

Команды выступают в группе F. Клуб из Англии возглавил турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 5 матчах турнира набрали 10 очков. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Команда из Испании в 5 играх турнира набрали 7 очков.

Таким образом, «МЮ» обеспечил себе путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

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