«Барселона» нацелилась на Хакима Зиеша и Тимо Вернера

Два игрока лондонского «Челси» Хаким Зиеш и Тимо Вернер могут перейти в «Барселону», сообщает ESPN.



Как сообщает источник, приоритетным вариантом для нового трансфера был игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Но из-за стоимости игрока и нежелания английского клуба отпускать футболиста данная сделка маловероятно, что состоится.



После сине-гранатовые решили переключиться на игроков «Челси». Клуб отправил запрос лондонцам, чтобы узнать, возможно ли вообще подписать этих футболистов. «Барса» хотела бы взять их в аренду с возможным правом выкупа. Команда собирается осуществить трансфер уже зимой.



Вернер в текущем сезоне провёл 11 матчей, в которых сумел три раза отметиться голом и отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 55 млн.



Зиеш в этом сезоне провёл на поле 12 матчей и записал в свой актив 3 забитых мяча и 3 голевые передачи. Его контрактное соглашение рассчитано на тот же срок, что и у Вернера. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.

Новость по теме «Челси» не хочет отпускать Зиеша зимой