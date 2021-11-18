«Челси» не хочет отпускать Зиеша зимой

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш с большой долей вероятности не покинет лондонский клуб ближайшей зимой вопреки всем слухам об уходе в аренду, информирует The Telegraph.
Согласно сведениям источника, будущее Зиеша в «Челси» действительно находится в подвешенном состоянии. Однако «аристократы» не хотят расставаться со своими футболистами посреди сезона, так как им предстоит борьба за трофеи на нескольких фронтах.
Напомним, Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. В нынешнем сезоне марокканский футболист принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Зиеш играл за нидерландские клубы «Херенвен», «Твенте» и «Аякс». С 2015 года полузащитник вызывается в национальную команду Марокко.
Видеообзор матча «Челси» — «Бёрнли» (1:1)
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