Вагнер Лав проведёт прощальный матч за «Кайрат» 25 ноября

Матч Лиги конференций с «Базелем» станет последней домашней игрой для Вагнера Лава в составе «Кайрата». Об этом бразильский форвард объявил в клубном «инстаграме».

После финального свистка состоится церемония проводов Вагнера Лава. Матч «Кайрат» — «Базель» пройдет 25 ноября в Алма-Ате.



Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.



Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.



В текущем сезоне на счету 37-летнего игрока 38 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых он отметился 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами.