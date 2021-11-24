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Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА

Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА
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23 ноября клубы из России и Украины принимали участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Баварии» со счетом 1:2. «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1). Это принесло России одно очко и 0,2 балла в копилку рейтинга УЕФА.

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. У российскиих клубов по итогам последних пяти сезонов 32,282 балла. У украинских — 31,4 балла.

Напомним, на этой неделе команды из России проведут ещё два матча в еврокубках. Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Завтра, 25 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена («Локомотив»)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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