Криштиану Роналду показал фото с призом лучшему игроку матча ЛЧ с «Вильярреалом»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с призом лучшему игроку матча Лиги чемпионов. 36-летний нападающий был награждён по итогам встречи 5-го тура группового этапа с испанским «Вильярреалом» (2:0). Роналду отметился голом.

«Доброе утро», — написал Роналду, добавив хештег «скоро увидимся, Лига чемпионов».

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков в пяти матчах группового этапа и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «красные дьяволы» идут восьмыми.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

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