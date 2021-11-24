«Нам терять нечего». Баринов прокомментировал предстоящую игру с «Лацио»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал предстоящую игру с «Лацио». Встреча пятого тура Лиги Европы состоится завтра, 25 ноября, в 20:45 мск.
«Лацио» — очень сильный соперник. Считаю их фаворитами нашей группы. Завтра предстоит тяжёлая, наисложнейшая игра. У нас нет некоторых основных лидеров. Но нам терять нечего. Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру. Постараемся воплотить всё это завтра.
Милинкович-Савич? Мне кажется, что я играл c футболистами и посильнее, чем Милинкович-Савич и другие футболисты «Лацио». А как мы будем против них действовать — завтра вы увидите это всё в игре.
Жеребьёвка стыковых матчей сборной к ЧМ-22? Я сейчас нахожусь в расположении клуба, у нас завтра важная игра. Потом уже про сборную будем думать. Жеребьёвка всё покажет», — сказал Баринов на пресс-конференции.
- 24 ноября 2021
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