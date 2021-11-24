«Интер» и «Шахтёр» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы на противостояние:
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Барелла, Брозович, Бастони, Дармиан, Перишич, Чалханоглу, Джеко, Мартинес.
«Шахтёр»: Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тете, Фернандо, Соломон, Педриньо.
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