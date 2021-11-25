Тедеско пришёл в гости, Селихов феерил, Жиго осчастливил фаната. Фото «Спартак» — «Наполи»
Поделиться
24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Руя Витории.
На матче присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Наполи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
10:10
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
05:00
-
04:09
-
03:18
-
02:58
-
02:38
-
02:23
-
02:01
-
01:45
-
01:29
-
01:26
-
01:18
-
01:13
-
01:04
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:49
-
00:42
-
00:37
-
00:28
-
00:22
-
00:20
-
00:18
Партнерский контент