Тедеско пришёл в гости, Селихов феерил, Жиго осчастливил фаната. Фото «Спартак» — «Наполи»

24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» одержал победу над «Наполи». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Руя Витории.

На матче присутствовал бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Наполи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.