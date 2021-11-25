Массимо Каррера отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу клуба в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи» (2:1).

«Спартак» провёл идеальную игру. Футболисты действовали осторожно, почти не ошибались, но при этом не боялись соперника. Это очень важная победа в психологическом плане, она даёт футболистам понимание, что у них есть все качества, чтобы стать отличной командой. Также спасибо тренеру, который хорошо подготовил ребят к этому матчу», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).