Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

«Опасность всегда возникает, когда они владеют мячом. После их гола мы попали в нокаут на 5 или 10 минут. Мы благодарим наших людей за то, что они вышли и поддержали нас. Это была чудесная ночь для нас. Мы много сражались. Мы уже прошли квалификацию и сыграли хороший матч. Большой комплимент и поздравляем игроков», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 12 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте. Обе команда гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.