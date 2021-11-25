Брендан Роджерс рассказал, когда прекратятся слухи о его назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» вновь ответил на вопрос о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».
«Я не обращаю внимания на эти слухи, это неправда. Слухи будут всегда. Они будут появляться, пока „Манчестер Юнайтед“ не назначит постоянного главного тренера. Я предан своему клубу. В нашей культуре — развитие игроков. Я считаю это самым важным в данный период», — приводит слова Роджерса Goal.
На минувшей неделе Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера «МЮ». Исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» стал Майкл Кэррик.
Матч «Лестер» — «Легия» состоится сегодня, 25 ноября. Начало — в 23:00 мск. В турнирной таблицы группы C лидирует «Спартак» (7 очков), на втором месте — «Наполи» (7), на третьем — «Легия» (6), на четвёртом — «Лестер» (5).
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Челси»
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