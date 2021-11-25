Фетисов: «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Спартаковцы молодцы, одержали важную победу. В чемпионате страны они проигрывают, а в еврокубках идут нормально. «Спартак» — еврокубковая команда, этим он всегда и отличался. Поможет ли выступление команды российскому футболу? Любой международный успех — это рост команды и игроков, так что все нормально», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, после пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы Лиги Европы. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).