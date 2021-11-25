В среду, 24 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в ворота «Краснодара» в игре со «Спартаком».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды «Краснодара» Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды «Спартак» Михаила Игнатова. Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Комиссия также не ожидает вмешательства VAR в данной ситуации, поскольку тактическая камера даёт чёткое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему», — сообщает пресс-служба РФС.