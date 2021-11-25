Руй Витория посвятил пост в соцсетях победе над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория посвятил пост в своём «инстаграме» победе красно-белых в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1). Португальский специалист опубликовал несколько фотографий с матча, а в подпись к ним добавил эмодзи согнутой в локте руки, которая демонстрирует бицепс.
Напомним, после матча «Спартак» — «Наполи» произошёл резонансный эпизод. Руй Витория направился к главному тренеру итальянской команды Лучано Спаллетти, но тот демонстративно не пожал руку португальцу.
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы Лиги Европы. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
- 25 ноября 2021
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