Президент «Урала»: cможем предложить Кокорину хороший контракт

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов приобрести нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я ещё тогда сказал ему, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я считаю его хорошим нападающим. Если будет возможность приобрести его, мы никогда не откажемся.

Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви? Что я считаю – никому не интересно. Всё будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.

Потянет ли «Урал» контракт Кокорина? Смотря какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были в «Фиорентине», – цитирует Иванова «Спорт день за днём».