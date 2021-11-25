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Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре

Кокорин может продолжить карьеру в России или Катаре
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из клуба. Тренерский штаб «фиалок» не заинтересован в российском форварде и готов расстаться с ним, информирует Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, в число претендентов на подписание Кокорина входят клубы из России и Катара. Ранее стало известно, что «Фиорентина» может сделать Александру предложение о расторжении контракта.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.

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