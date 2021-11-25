Червиченко: в успех «Локо» против «Лацио» трудно верится. Паровоз идёт под немецкий откос

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 25 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Начало матча — в 20:45 мск.

«В этом турнире всё как-то очень странно происходит. Казалось, у «Спартака» нет шансов, но сейчас красно-белые находятся на первом месте в своей группе. Два раза на одной неделе наши команды итальянских грандов не победят. Вчера у «Спартака» всё получилось благодаря Селихову, судье и везению, а сегодня у «Локомотива» нет даже Гильерме, поэтому в успех верится с трудом. Гильерме был последним рубежом, а сейчас и этот рубеж отсутствует. «Локо» практически не имеет шансов на евровесну, так как в последних матчах этой группы «Марсель» и «Лацио» попытаются заработать максимум очков.

За последние лет 10 впервые вижу, чтобы успешного тренера меняли на что-то непонятное с единственной целью — дербанить бюджет клуба. Это просто неуважение к болельщикам, когда одного из лучших тренеров лиги вот так увольняют. Николич не заслужил такого отношения к себе. Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.