Бывший боец MMA Шихшабеков рассказал, как его дети попали в академию «Манчестер Сити»

Бывший боец MMA Магомед Шихшабеков рассказал, как его дети попали в академию «Манчестер Сити».



«Сын Мурад попал в академию «Манчестер Сити» года два назад. Пробиться туда не так просто. Если бы связи, знакомства, либо деньги помогали, то Самира не попала бы в академию в этом году. Она бы играла там три года назад, как только начала тренироваться. Чтобы попасть в академию мирового уровня, нужно просто пахать, как мы туда и попали.



Академия «Манчестер Сити» занимает одно из лидирующих мест не только в Великобритании, но и по всему миру. Там играют дети, которые доказали, что они могут выступать на таком уровне. Вне зависимости от расовой принадлежности, вероисповедания, либо благосостояния семьи.



Мурад до тренировок в «Манчестер Сити» играл в нескольких локальных командах, улучшая навыки. В России он не пробовался. У сына были приглашения в другие академии ниже уровнем, но пока мы хотим держаться в «Сити», — цитирует Шихшабекова Eurosport.