«Севилья» интересуется форвардом «Шахтёра» Мудриком

Испанская «Севилья» проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 20-летний украинец входит в сферу интересов спортивного директора испанского клуба Мончи. В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за «Шахтёр». Он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Турнирную таблицу Лиги чемпионов группы G возглавляет французский «Лилль». Французы набрали 8 очков в пяти играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился «Ред Булл Зальцбург». У команды из Австрии 7 очков в пяти играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.
В пяти матчах Лиги чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби набрали всего 1 очко. Возглавляет таблицу группы D «Интер» (10), вторым идёт «Реал» (9), на третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6). Донецкий «Шахтёр» потерял шансы на участие в еврокубках весной.
- 25 ноября 2021
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