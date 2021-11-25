Зидан не хочет работать в «ПСЖ» под контролем Леонардо

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант с назначением французского специалиста Зинедина Зидана, который ранее тренировал мадридский «Реал», главным тренером в случае, если нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино покинет команду. Об этом сообщает Footmercato.



По информации источника, одной из преград назначения является нежелание 49-летнего француза работать под контролем спортивного директора Леонардо. Если Зидан решится на работу в Париже, то хотел бы иметь определенную свободу действий, а не зависеть от решений Леонардо, как это было в случае с Томасом Тухелем и Почеттино.



Ранее стало известно, что Зидан не намерен возглавить в «ПСЖ» в текущем сезоне.