Смолов и Бека-Бека поругались после поражения от «Лацио»

Игроки московского «Локомотива» Фёдор Смолов и Алексис Бека-Бека поругались после поражения в Лиге Европы от римского «Лацио» (3:0).
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В основном составе московской команды на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, впервые выступившего за ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.
Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (12). Второе место у «Лацио» (8). Третье — у «Марселя» (4).
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