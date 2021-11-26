«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Головин был заменён на 91-й минуте

Сегодня, 26 ноября, завершался матч 5-го тура Лиги Европы между «Монако» и «Реал Сосьедадом». Встреча началась в 23:00 по московскому времени и проходила на стадионе «Луи II». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл немецкий нападающий «монегасков» Кевин Фолланд. Через 7 минут шведский форвард испанцев Александер Исак после результативного паса Аднана Янузая отправил мяч в сетку ворот соперника, сравняв счёт. На 37-й минуте Юссуф Фофана после передачи Бенуа Бадьяшиля вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт в матче — 2:1. Российский нападающий французского клуба Александр Головин провёл на поле всю игру.

«Монако» занимает 1-е место в группе A. Команда Нико Ковача набрала 8 очков в пяти играх турнира. «Реал Сосьедад» (6) располагается на третьем месте.