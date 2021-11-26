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«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Головин был заменён на 91-й минуте

«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Головин был заменён на 91-й минуте
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Сегодня, 26 ноября, завершался матч 5-го тура Лиги Европы между «Монако» и «Реал Сосьедадом». Встреча началась в 23:00 по московскому времени и проходила на стадионе «Луи II». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл немецкий нападающий «монегасков» Кевин Фолланд. Через 7 минут шведский форвард испанцев Александер Исак после результативного паса Аднана Янузая отправил мяч в сетку ворот соперника, сравняв счёт. На 37-й минуте Юссуф Фофана после передачи Бенуа Бадьяшиля вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт в матче — 2:1. Российский нападающий французского клуба Александр Головин провёл на поле всю игру.

«Монако» занимает 1-е место в группе A. Команда Нико Ковача набрала 8 очков в пяти играх турнира. «Реал Сосьедад» (6) располагается на третьем месте.

Лига Европы. Группа B. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Фолланд – 28'   1:1 Исак – 35'   2:1 Фофана – 37'
Удаления: Фофана – 89' / нет
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