«Олимпиакос» нанёс поражение «Фенербахче» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В группе D Лиги Европы состоялись матчи 5-го тура группового этапа. «Олимпиакос» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Фенербахче». Единственный мяч на 89-й минуте забил Тикиньо.
В параллельном матче «Айнтрахт» и «Антверпен» не смогли выявить победителя, встреча закончилась со счётом 2:2. На 12-й минуте немецкий клуб открыл счёт, благодаря голу Даити Камара. На 33-й минуте Раджа Найнгголан восстановил равновесие в счёте, а в концовке Мбвана Самата вывел «Антверпен» вперёд. Но «Айнтрахт» ушёл от поражения, благодаря голу Гонсало Пасьенсы на 94-й миунте.
«Айнтрахт» набрал 11 очков и остался на первом месте в турнирной таблице группы. «Олимпиакос» гарантировал себе участие в плей-офф, греческий клуб набрал девять очков. Третье место занимает «Фенербахче» (5), а четвёртое — «Антверпен» (2).
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