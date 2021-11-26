Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимпиакос» нанёс поражение «Фенербахче» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Олимпиакос» нанёс поражение «Фенербахче» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Комментарии

В группе D Лиги Европы состоялись матчи 5-го тура группового этапа. «Олимпиакос» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Фенербахче». Единственный мяч на 89-й минуте забил Тикиньо.

В параллельном матче «Айнтрахт» и «Антверпен» не смогли выявить победителя, встреча закончилась со счётом 2:2. На 12-й минуте немецкий клуб открыл счёт, благодаря голу Даити Камара. На 33-й минуте Раджа Найнгголан восстановил равновесие в счёте, а в концовке Мбвана Самата вывел «Антверпен» вперёд. Но «Айнтрахт» ушёл от поражения, благодаря голу Гонсало Пасьенсы на 94-й миунте.

«Айнтрахт» набрал 11 очков и остался на первом месте в турнирной таблице группы. «Олимпиакос» гарантировал себе участие в плей-офф, греческий клуб набрал девять очков. Третье место занимает «Фенербахче» (5), а четвёртое — «Антверпен» (2).

Лига Европы. Группа D. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
2 : 2
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1:0 Камада – 12'   1:1 Найнгголан – 33'   1:2 Самата – 88'   2:2 Пасьенса – 90+4'
Лига Европы. Группа D. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Тикиньо – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021