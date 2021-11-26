Сарри: После того, как мы вышли из прессинга у «Локомотива» всё пошло под откос

Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри высказался о разгромной победе в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».
«Их прессинг был довольно сильным в первом тайме, они были агрессивны, временами чересчур, совершая грубые фолы. Однако, как только мы преодолели этот прессинг, то получили пространство. После того, как мы вышли из прессинга у «Локомотива» всё пошло под откос, потому что им нужно было открываться немного больше, и мы максимально использовали это. Мы могли забить ещё несколько голов. Мы прошли квалификацию, теперь посмотрим, сможем ли обеспечить прямой выход в 1/8 финала», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
После 5 туров «Лацио» занимает второе место в группе, набрав 8 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 3 очка. «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команда осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка.
- 26 ноября 2021
-
02:54
-
02:29
-
02:15
-
01:58
-
01:38
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:53
-
00:38
-
00:30
-
00:13
-
00:05
- 25 ноября 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:07
-
22:01
-
22:00