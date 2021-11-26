Сарри: После того, как мы вышли из прессинга у «Локомотива» всё пошло под откос

Главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри высказался о разгромной победе в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

«Их прессинг был довольно сильным в первом тайме, они были агрессивны, временами чересчур, совершая грубые фолы. Однако, как только мы преодолели этот прессинг, то получили пространство. После того, как мы вышли из прессинга у «Локомотива» всё пошло под откос, потому что им нужно было открываться немного больше, и мы максимально использовали это. Мы могли забить ещё несколько голов. Мы прошли квалификацию, теперь посмотрим, сможем ли обеспечить прямой выход в 1/8 финала», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

После 5 туров «Лацио» занимает второе место в группе, набрав 8 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 3 очка. «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команда осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка.