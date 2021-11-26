Жозе Моуринью: «Заря» не самого высокого уровня, могли забить шесть или семь голов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу команды в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций с украинской «Зарёй (4:0).

«Думаю, мы очень хорошо выступили с первой минуты, могли забить шесть или семь голов. «Заря» не самого высокого уровня, но они агрессивны и обладают неплохими индивидуальными качествами. Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

После пяти туров «Рома» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. От лидирующего «Будё-Глимт» команда отстаёт на 1 очко. «Заря», набрав 6 очков, находится на третьем месте и утратила шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Замыкает квартет софийский ЦСКА, набрав 1 очко.