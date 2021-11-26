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«Заря» разгромно проиграла «Роме» и лишилась шансов на плей-офф Лиги конференций

«Заря» разгромно проиграла «Роме» и лишилась шансов на плей-офф Лиги конференций
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Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Рома» принимала «Зарю». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Тэмми Абрахам и ещё по одному голу в свой актив записали Карлес Сайоль и Николо Дзаньола.

В параллельном матче «Будё-Глимт» обыграл софийский ЦСКА со счётом 2:0.

После пяти туров «Рома» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков. От лидирующего «Будё-Глимт» команда отстает на 1 очко. «Заря», в свою очередь, набрав 6 очков, находится на третьем месте и утратила шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Замыкает квартет софийский ЦСКА, набрав 1 очко.

Лига конференций. Группа C. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Заря
Луганск, Украина
1:0 Сайоль – 15'   2:0 Дзаньоло – 33'   3:0 Абрахам – 46'   4:0 Абрахам – 75'
Лига конференций. Группа C. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 0
ЦСКА С
София, Болгария
1:0 Брунстад – 25'   2:0 Ботхейм – 85'
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