Василий Уткин оценил возможное назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера «МЮ»

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении руководителя по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Можно было бы поговорить о прогрессе «Локо», но о том, что они купили хороших игроков, мы уже знаем. Бека-Бека — игрок совершенно потрясающего потенциала. Мне нравится, что «Локомотив» доверяет молодым, и они играют смело. Самое главное: мы не можем понимать, какое это получит развитие, потому что из «Локомотива» уходит Ральф Рангник — руководитель спортивного проекта, которого пригласили на пост временного тренера в «МЮ». Как отказаться? Честно говоря, не знаю.

Говорят, что все люди Рангника останутся на своих местах. Только время покажет, будет ли это работать. Чем больше людей приводит за собой лидер, тем больше людей зависят от того, как этот лидер себя ведёт, манипулирует ли он делами в клубе или же по телефону их ободряет — это не одно и то же. Сейчас мы не можем оценить уход Рангника, потому что не знаем, за что именно он отвечал, в каких точках шестерёнки Рангника цеплялись за другие шестерёнки клубных служб. Это покажет только время.

Рангник для «МЮ» — это очень неочевидный выбор. И вообще, выбор временного тренера — это крайне неочевидное решение. «МЮ» живёт эпохами, а эпохам бывает всё равно на временные решения. Может, «МЮ» получит хорошую прессу, а может и нет, ведь Рангник, если не ошибаюсь, не работал главным тренером 10 лет. В последний раз он ушёл с поста тренера, потому что, по его словам, эта работа «выжгла» его.

В «Локомотив» Рангник приходил на гораздо более понятную, революционную и даже, может быть, ожидаемую должность в российском клубе. Он приходил как мозг, как человек, который способен спланировать, и эту его репутацию вся Европа знает.

Мне кажется, проект «Локомотива» с Рангником задумывался как один из самых интересных за долгие годы. А сейчас проект оказался обезглавлен. «Локомотив» не может противостоять «МЮ», но какие будут приняты решения и кто возьмёт ответственность, это крайне любопытно», — сказал Уткин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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