Канчельскис: говорят, нам в стыках нужна Северная Македония. Они в футбол не умеют играть?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался в преддверии жеребьёвки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.
«Все команды, которые могут попасться сборной России при жеребьёвке хорошие, умеют играть в футбол. Желанный соперник или нет — какая разница, надо выходить и играть, кто бы ни попался. Многие говорят, что нам в стыках нужна Северная Македония. Ну, давайте скажем, что мы их порвём. Пусть все говорят. Северная Македония в футбол не умеет играть? Неважно, кто попадётся.
Все хотят выйти на чемпионат мира, будут биться и сражаться. У нас одно преимущество — дома играем. Главное, чтобы не было травм, все были в строю. Также физическая и психологическая форма», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 26 ноября 2021
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