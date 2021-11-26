Валерий Газзаев оценил соперника сборной России в первом стыковом матче ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о результатах жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022. Россияне попали в путь B. В полуфинале россияне будут принимать Польшу, а во втором полуфинале встретятся команды Чехии и Швеции. Финалисты разыграют путёвку в основной турнир.



«Польша — очень серьёзный и амбициозный соперник. Лёгкой игры не будет, мы должны основательно подготовиться. Учитывая то, что после зимней паузы все игроки национальной сборной должны быть в оптимальном состоянии. Мы должны форсировать подготовку, чтобы основательно подготовиться. Реально ли пройти Польшу? Другой задачи быть не может. Наша сборная в любом случае должна участвовать в чемпионате мира», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Новость по теме Определились потенциальные соперники сборной России в финале стыков ЧМ-2022